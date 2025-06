Alessandro Impagnatiello in aula con il capello rasato e un atteggiamento spavaldo | l' attesa per la sentenza d' appello

Alessandro Impagnatiello, in aula con il capello rasato e un atteggiamento spavaldo, attende con tensione la sentenza d'appello riguardante l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano, incinta al settimo mese. Mocassini, camicia sbottonata e sguardo deciso: così si è presentato nel tribunale di Milano. La sentenza, possibile oggi, rappresenta l'epilogo di una vicenda drammatica che ha sconvolto l'intera comunità. L'ex barman di 32 anni è stato condannato...

Mocassini, camicia sbottonata e capello rasato. Cos√¨ Alessandro Impagnatiello si √® presentato al tribunale di¬†Milano per il processo d'appello sull'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese. Gi√† oggi potrebbe arrivare la sentenza.¬†L'ex barman di 32 anni √® stato¬†condannato. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: alessandro - impagnatiello - capello - rasato

Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: ‚ÄúAlessandro Impagnatiello ha anche altre colpe‚ÄĚ - Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante.

Delitto di Giulia Tramontano: il nuovo viso di Impagnatiello, niente barba e capelli rasati; Alessandro Impagnatiello, nuovo look al processo/ L'assassino di Giulia Tramontano rasato e senza barba.

Processo Alessandro Impagnatiello/ Avv. Tramontano vs difesa: ‚ÄúCrudeltà e premeditazione ci sono state‚ÄĚ - A Mattino 5 News il processo in Appello ad Alessandro Impagnatiello, accusato dell'omicidio di Giulia Tramontano ... Come scrive ilsussidiario.net

Alessandro Impagnatiello, nuovo look al processo/ L'assassino di Giulia Tramontano rasato e senza barba - IlSussidiario.net - Alessandro Impagnatiello, nuovo look al processo: rasato e senza barba durante l'ultima udienza riguardante l'omicidio della povera Giulia Tramontano Davide Giancristofaro Alberti Pubblicato 29 ... Si legge su ilsussidiario.net