Alessandro Impagnatiello in aula con capelli rasati camicia sbottonata e mocassini | l' atteggiamento spavaldo davanti ai genitori di Giulia Tramontano?

Alessandro Impagnatiello, con capelli rasati, camicia sbottonata e mocassini, si presenta in aula con un atteggiamento spavaldo di fronte ai genitori di Giulia Tramontano. La sua sicurezza apparente nasconde però un mondo complesso e turbolento, mentre la vicenda giudiziaria si snoda tra emozioni, accuse e speranze di verità . Un'udienza che svela molte sfumature di una drammatica storia di dolore e giustizia, lasciando tutti con il fiato sospeso.

«Un atteggiamento spavaldo». Così è stato descritto Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, in aula oggi (25 giugno) davanti alla. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Alessandro Impagnatiello in aula con capelli rasati, camicia sbottonata e mocassini: l'atteggiamento «spavaldo» davanti ai genitori di Giulia Tramontano?

Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: “Alessandro Impagnatiello ha anche altre colpe” - Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante.

