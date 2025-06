Alessandro Impagnatiello confermato ergastolo per femminicidio Tramontano Esclusa premeditazione

L’ennesima sentenza che scuote il nostro Paese: Alessandro Impagnatiello, confermato ergastolo per il tragico femminicidio di Senago, con l’aggravante della crudeltà e senza premeditazione. Dopo tre ore di camera di consiglio, la Corte d’Appello ha rafforzato la condanna, sottolineando la gravità del gesto. Una decisione che riaccende il confronto sulla giustizia e sulla lotta contro la violenza di genere, lasciando un segnale chiaro e deciso.

Tre ore di camera di consiglio per la decisione in appello sul femminicidio di Senago. Confermata l’aggravante della crudeltà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Alessandro Impagnatiello, confermato ergastolo per femminicidio Tramontano. Esclusa premeditazione

La sostituta procuratrice generale di Milano Maria Pia Gualtieri ha chiesto di confermare in appello la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la fidanzata Giulia Tramontano incinta al settimo mese. Nella sua breve requ

Delitto Senago: confermato ergastolo per Impagnatiello, esclusa premeditazione - La Corte d'assise d'appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo per Alessandro Impagnatiello per il femminicidio di ... lapresse.it scrive

Omicidio Giulia Tramontano, confermato l’ergastolo per Impagnatiello - La difesa aveva chiesto di escludere le aggravanti della crudeltà e della premeditazione e di riconoscere le attenuanti generiche: puntava a fargli ottenere 30 anni ... Come scrive unionesarda.it