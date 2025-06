Alessandro Impagnatiello condannato all' ergastolo anche in appello | esclusa la premeditazione

Alessandro Impagnatiello, condannato all'ergastolo anche in appello, vede confermata la pena per l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. I giudici hanno escluso l'aggravante della premeditazione, sottolineando la complessitĂ del caso. Questa decisione apre nuove riflessioni sul processo e sulle motivazioni che hanno portato a questa sentenza definitiva, lasciando aperti spazi di discussione e inquietudine nella societĂ .

Alessandro Impagnatiello è stato condannato all'ergastolo anche in appello. I giudici di secondo grado hanno confermato la pena per l'ex barman di 32 anni reo confesso dell'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano. Esclusa l'aggravante della premeditazione: è stata accolta una parte delle.

Giulia Tramontano, parla la sorella Chiara: “Alessandro Impagnatiello ha anche altre colpe” - Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa nel maggio 2023 da Alessandro Impagnatiello, vive in un tormento costante.

È stato condannato alla pena dell'ergastolo anche in Appello Alessandro Impagnatiello, 32 anni, reo confesso dell'omicidio della fidanzata incinta Giulia Tramontano, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nell'appartamento che i due condi

