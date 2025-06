Alessandro Basciano resta senza braccialetto elettronico | i dispositivi sono finiti

Alessandro Basciano si trova nuovamente al centro dell'attenzione: dopo la denuncia per stalking e violenze, gli è stato imposto di indossare un braccialetto elettronico. Tuttavia, i dispositivi sono andati esauriti, lasciando il pubblico in attesa di scoprire come evolverà questa vicenda. Cosa accadrà ora? Scopri tutti i dettagli su Perizona.it.

Com’è noto, ad Alessandro Basciano è stato intimato di indossare il braccialetto elettronico dopo la denuncia per stalking e violenze . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Alessandro Basciano resta senza braccialetto elettronico: i dispositivi sono finiti

In questa notizia si parla di: alessandro - basciano - braccialetto - elettronico

Sophie Codegoni, la figlia Celine compie 2 anni: la sorpresa (e la dedica di Alessandro Basciano) - Oggi, 12 maggio, è un giorno speciale per la famiglia Codegoni-Basciano: Celine Blue festeggia il suo secondo compleanno.

Translate postAlessandro Basciano dopo le accuse di stalking ai danni di Sophie Codegoni non indossa ancora il braccialetto elettronico: ecco perché Il provvedimento è stato notificato all’ex del #GrandeFratello a metà giugno ma… Vai su X

"Non ci sono abbastanza dispositivi elettronici disponibili" Sophie Codegoni denuncia Alessandro Basciano che però rimane senza braccialetto elettronico. Vai su Facebook

Sophie Codegoni denuncia Alessandro Basciano, ma il braccialetto elettronico non arriva: “Sono occupati”; Alessandro Basciano, senza braccialetto elettronico perché sono finiti: non può avvicinarsi alla ex Sophie Codegoni; Mancano braccialetti elettronici, Alessandro Basciano resta ancora senza.

Alessandro Basciano, senza braccialetto elettronico perché sono finiti: non può avvicinarsi alla ex Sophie Codegoni - Il dj avrebbe dovuto indossarlo al suo rientro in Italia dagli Usa, perchè non può avvicinarsi a meno di 500 metri dall’ex. Lo riporta msn.com

Alessandro Basciano ancora senza braccialetto elettronico: le indagini - Il noto deejay ed ex vippone Alessandro Basciano è ancora senza braccialett ... Riporta msn.com