Alessandra Amoroso in tour con il pancione | Questa gravidanza è un grande dono

Alessandra Amoroso, in tour con il pancione, celebra non solo la musica ma anche il dono più grande: la maternità. Dopo aver superato la sindrome dell’impostore, la cantante salentina si presenta come una donna serena, piena di consapevolezza e gratitudine. Ora vive il presente senza autocritiche, abbracciando ogni momento con gioia e forza. La sua storia ci insegna che il vero successo nasce dall’amore per se stessi.

(Ansa) Non è più in guerra con se stessa, Alessandra Amoroso. La sindrome dell’impostore, quella che ti fa pensare di non meritare il successo che hai, è stata curata. La cantante salentina è oggi una donna consapevole, tranquilla, che si gode l’oggi «senza più pensare a quello che è stato o a quello che sarà, dando importanza solo al presente. Ho smesso di autoboicottarmi, di essere fortemente giudicante e ho abbracciato quella parte di me che mi faceva perdere il controllo», racconta su un’assolata terrazza romana, all’indomani del debutto del nuovo tour partito dalle Terme di Caracalla e in vista dell’uscita del nuovo album Io non sarei, fuori dal 13 giugno, che l’ha impegnata per un paio di anni e che include i feat con BigMama e Serena Brancale. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Alessandra Amoroso in tour con il pancione: «Questa gravidanza è un grande dono»

