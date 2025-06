Alessandra Amoroso in concerto l’abito di paillettes trasparente col pancione

Alessandra Amoroso conquista il palco di Torino indossando un elegante abito di paillettes trasparente e valorizzando il pancione con stile. Dimenticate i vecchi schemi, perché le future mamme non rinunciano al fashion: anche in dolce attesa, si sentono splendide e alla moda. Con questa scelta, Alessandra dimostra che il glamour e la maternità possono andare di pari passo, ispirando tutte le donne a brillare sempre.

Dimenticate una volta per tutte quei confortevoli capi dalla silhouette informe che sino a qualche tempo fa erano ricondotti al look premaman nell’immaginario comune: le mamme del futuro non intendono in alcun modo rinunciare alla loro razione di fashion giornaliera, nemmeno durante il periodo della gravidanza. In buona compagnia, è così che la pensa Alessandra Amoroso. La cantante di Cose Stupide in concerto a Torino ha pensato bene di brillare sul palco grazie ad una cascata di paillettes, incantando l’affezionato pubblico con un mix ben bilanciato tra grande emozione e sconfinato glamour. Alessandra Amoroso in concerto a Torino di paillettes vestita: il look nel dettaglio. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Alessandra Amoroso in concerto, l’abito di paillettes trasparente col pancione

In questa notizia si parla di: alessandra - amoroso - concerto - paillettes

Verissimo: Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi, Alessandra Amoroso tra gli ospiti del weekend 16-17 maggio - Questo weekend, "Verissimo" torna con ospiti straordinari, tra cui Giovanni Allevi, Alessandra Mastronardi e Alessandra Amoroso.

Alessandra Amoroso in concerto, l’abito di paillettes trasparente col pancione; Alessandra Amoroso incanta ai Tim Music Awards con un abito lungo a righe tempestato di paillettes; Alessandra Amoroso sul palco col pancione: «Mai stata così forte».

Alessandra Amoroso in concerto, l’abito di paillettes trasparente col pancione - Le mamme del futuro non rinunciano al glamour: lo sa Alessandra Amoroso che, in concerto a Torino, ha incantato i fan con un lungo abito nero in paillettes. Come scrive dilei.it

Alessandra Amoroso: la cantante incinta brilla sul palco di Torino con stile e glamour - Alessandra Amoroso incanta il pubblico a Torino con un concerto indimenticabile, mostrando il suo pancione e celebrando la gravidanza in attesa della figlia Penny, insieme al fidanzato Valerio Pastore ... Si legge su ecodelcinema.com