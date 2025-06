Alena Seredova criticata per il suo peso anche ora che è dimagrita | le sue parole

Il suo corpo, il suo cambiamento, la sua storia: un esempio di forza e autenticità che ci ricorda quanto sia importante amare se stessi, indipendentemente dai giudizi esterni.

Non importa quanti chili tu perda, quante insicurezze tu abbia superato, quanti traguardi tu abbia raggiunto: ci sarà sempre qualcuno pronto a commentare il tuo corpo. Lo sa bene Alena Seredova, che dopo aver perso tantissimi chili, si è ritrovata ancora una volta al centro delle critiche. Un paradosso amaro, che la showgirl ha deciso di affrontare con l’arma che da sempre la distingue: l’ironia. Il suo corpo, il suo cambiamento, la sua storia: tutto finisce, ancora una volta, sotto la lente giudicante dei social. Ma questa volta è lei a prendersi la parola. Alena Seredova dimagrita: quanti chili ha perso?. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Alena Seredova criticata per il suo peso anche ora che è dimagrita: le sue parole

