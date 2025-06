Ale & Franz per la ricerca Si ride contro i tumori

Preparati a una serata all’insegna del sorriso e della solidarietà: Ale e Franz, insieme a Max Samaritani, portano il loro talento all’Opiquad Arena di Monza il 28, per sostenere la lotta contro i tumori cerebrali. Un’occasione unica per ridere e fare del bene, contribuendo alla ricerca e all’acquisto di strumenti fondamentali come la TAC intraoperatoria. Non perdere questa serata speciale, perché ogni sorriso può fare la differenza.

Una serata all'insegna del divertimento per sostenere la task force della ricerca contro i tumori cerebrali. I comici Ale e Franz saranno ospiti il 28, insieme al comico Max Samaritani, dell'Opiquad Arena di Monza, alle 20.45, con una serata di sorrisi e comicità per donare speranza. Il ricavato andrà a favore dell' Associazione Italiana Tumori Cerebrali, che ha ideato l'evento a sostegno della ricerca e per l'acquisto di una Tac intraoperatoria mobile all'avanguardia per la Neurochirurgia del San Gerardo; servirà per la chirurgia dei tumori cerebrali in età pediatrica, i secondi tumori più frequenti nei bambini dopo le leucemie.

