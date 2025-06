Alcaraz e Raducanu stanno insieme? E’ partito il gossip tennistico dell’estate Telegraph

Tra scoop e rumors infuocati, il mondo del tennis si accende di nuove suggestioni: Alcaraz e Raducanu, oltre i confini del gioco, alimentano voci di un possibile amore da sogno. E se questa non fosse solo una semplice amicizia? Il gossip corre veloce, e chissà che questa estate non riservi sorprese inattese, trasformando le indiscrezioni in un romanzo reale da seguire passo dopo passo.

I prossimi Agassi e Graf potrebbero essere Emma Raducanu e Carlos Alcaraz. O almeno così la stanno montando sui social, dove il gossip sportivo a volte parte e non lo prendi più. E se non fosse solo un’amicizia? La domanda è ormai quasi retorica: serve ad introdurre il romanzo successivo, per ora di fantasia. “Ma a giudicare dai pettegolezzi nel mondo del tennis – scrive il Telegraph – si potrebbe pensare che lo spagnolo si sia aggirato fuori casa di Raducanu con cartelli con la scritta: “Per me, sei perfetta (nel rispondere al servizio)”. Ecco cosa sappiamo. “I due – entrambi 22enni – giocheranno in coppia il doppio misto agli Us Open. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Alcaraz e Raducanu stanno insieme? E’ partito il gossip tennistico dell’estate (Telegraph)

Raducanu si fidanza con Alcaraz? Lei ride: “Ci conosciamo da molto tempo” - Emma Raducanu e Carlos Alcaraz, protagonisti di un’interpretazione da sogno tra tennis e gossip, sembrano sul punto di scrivere una nuova pagina della loro storia anche fuori dal campo.

Emma Raducanu commenta le voci di una presunta relazione con Alcaraz: "Sono contenta che..." - Quello che può essere catalogato come gossip, talvolta nasconde più di qualche verità. Secondo msn.com

Emma Raducanu svela la ‘tattica’ usata con Carlos Alcaraz: “Bisogna tenerli sulle spine” - Emma Raducanu racconta com'è andata con Carlos Alcaraz quando lo spagnolo le ha chiesto di giocare assieme il doppio misto allo US Open: "È una ... Da fanpage.it