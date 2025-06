Alberto Costa Juve | È diventato quasi un’intoccabile! Il portoghese si candida a una maglia da titolare nella prossima stagione? La rivelazione

Alberto Costa si sta affermando come una delle rivelazioni più interessanti della Juventus, conquistando il cuore dei tifosi e la fiducia dello staff con le sue prestazioni. Con un'ottima impressione nelle prime apparizioni al Mondiale per Club, il giovane portoghese si candida seriamente a una maglia da titolare nella prossima stagione. Il suo talento e determinazione sono pronti a scrivere un nuovo capitolo di successi bianconeri.

Alberto Costa Juve: la rivelazione sull'utilizzo del portoghese in vista della prossima stagione. I dettagli. Alberto Costa ha convinto nelle prime apparizioni al Mondiale per Club e, secondo quanto riportato da Giovanni Albanese, si giocherà la maglia da titolare nella Juve della prossima stagione. PAROLE – «Alberto Costa è quasi diventato un intoccabile nella rosa. L'esterno portoghese può ambire a una maglia da titolare e andrebbe a giocarsi il posto con Wesley. La corsia di destra la Juve vuole tenerla molto giovane. Savona sarebbe più in quota difensori tenendo conto che si andrà a giocare a tre, potrebbe essere un braccetto destro».