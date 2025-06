Alberto Costa a DAZN | Adesso che ho avuto la possibilità di giocare 90 minuti le cose stanno andando beneTudor mi dice che…

Alberto Costa, il talento emergente della Juventus, si apre in un'intervista su DAZN, condividendo il suo percorso di crescita e la determinazione di migliorarsi ogni giorno. Dopo aver avuto l'opportunità di giocare 90 minuti, le sue parole riflettono fiducia e ambizione in vista dei prossimi impegni, tra cui il match contro il Manchester City al Mondiale per Club. Scopriamo cosa ha dichiarato l’esterno bianconero.

Alberto Costa a DAZN: tutte le dichiarazioni dell’esterno bianconero in vista dei prossimi match al Mondiale. Il terzino della Juve Alberto Costa ha parlato a DAZN in vista del match contro il Manchester City al Mondiale per Club. PAROLE – « Sento che adesso da quando sono arrivato qui ogni giorno miglioro, cerco sempre di imparare dai miei compagni di squadra. Adesso che ho avuto la possibilitĂ di giocare 90 minuti, le cose stanno andando bene. Ora è il momento di continuare su questa strada». SUL MONDIALE PER CLUB – «L’importante è vincere, perchĂ© i giovani giocano per vincere ogni partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Alberto Costa a DAZN: «Adesso che ho avuto la possibilitĂ di giocare 90 minuti le cose stanno andando bene.Tudor mi dice che…»

Kolo Muani prova rovesciata Alberto Costa non impatta ? Che occasione per la Juventus! #Juventus #Wydad #FIFACWC #DAZN Vai su X

Igor #Tudor a DAZN: ? "Siamo pronti, si gioca e via... E' stata una preparazione atipica con le nazionali in mezzo. Alberto #Costa e #Savona? Ora siamo al completo. Tanti infortuni negli ultimi mesi, è stato bello allenarsi tutti. Che squadra è l'Al-Ain? Vedr Vai su Facebook

