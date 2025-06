Al via Wam! Festival 2025 | danza laboratori musica e filosofia

Al via Wam! Festival 2025, un appuntamento imperdibile dedicato a danza, laboratori, musica e filosofia. Dopo due anni di attesa, questa edizione si ispira alla poesia di Wislawa Szymborska e invita a riflettere sul ruolo degli operatori culturali in un mondo segnato da emergenze e conflitti. Un’occasione unica per riscoprire l’arte come strumento di speranza e resilienza. Wam! Festival 2025 "Ogni…

Torna, dopo due anni, il Wam! Festival. Per questa edizione, l'ispirazione è nata dal titolo di una poesia di Wislawa Szymborska e da una riflessione sul ruolo degli operatori culturali durante e dopo l’ennesima alluvione, l’ennesima emergenza, le continue guerre. Wam! Festival 2025 "Ogni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Al via Wam! Festival 2025: danza, laboratori, musica e filosofia

In questa notizia si parla di: festival - danza - laboratori - musica

Libri, musica e laboratori: a Pontecagnano Faiano torna il Pikentia Echoes Festival - A Pontecagnano Faiano torna il Pikentia Echoes Festival, giunto alla sua terza edizione. Questa rassegna culturale, promossa dall’Assessorato alla Cultura e sostenuta da Scabec, unisce libri, musica e laboratori nel suggestivo scenario del Museo Archeologico Nazionale “Etruschi”.

Dal 4 al 6 luglio, al teatro Filarmonici e alla Bottega del Terzo Settore, si svolgerĂ "Choreofonie", il festival di musica corale per la danza. Tre giorni di seminari, laboratori e spettacoli sulla musica corale, la danza e la musica per danza, per approfondire e speri Vai su Facebook

Al via Wam! Festival 2025: danza, laboratori, musica e filosofia; Parma - SPAZI D’OZIO LUOGHI DI FESTA Rassegna estiva di Festival di teatro, musica, danza, arti circensi, incontri e laboratori creativi; MUD - Milano Urban Dance Festival 2025 | 3? edizione.

Danza, musica e filosofia. Il menu del Wam! Festival - Attesa per ’Shut Up/Toxic Love 2’, storia di due giovani in cerca di risposte. Da msn.com

WAM! festival torna dal 2 al 6 luglio e il 20 luglio con danza, performance, musica, talk, filosofia - Festival che si terrà dal 2 al 6 luglio e il 20 luglio nel faentino con il titolo "OGNI CASO". Lo riporta ravennanotizie.it