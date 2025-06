Al via Serramazzoni estate | laboratori per bambini sport mercati e spettacoli

Pronti a vivere un’estate indimenticabile a Serramazzoni? La stagione estiva 2025 porta nel cuore del centro storico una ricca programmazione di laboratori per bambini, spettacoli di burattini, attività sportive per tutte le età e un vivace calendario di concerti e mercati. Un’occasione unica per condividere momenti di divertimento, cultura e socialità con tutta la famiglia, rendendo ogni giorno un vero evento di festa e scoperta.

A Serramazzoni prende il via la stagione estiva 2025 di eventi e manifestazioni che animeranno il centro storico nei mesi di giugno, luglio e agosto e settembre, con laboratori per bambini, teatro dei burattini attività sportive per ragazzi e adulti e un cartellone di concerti dal vivo e mercati.

