Al via l' edizione numero 101 di Pitti Bimbo VIDEO

Al via l' edizione numero 101 di Pitti Bimbo

Al via l’edizione numero 101 di Pitti Bimbo, il salone estivo dedicato alla moda bambino che anima la Fortezza da Basso con stile e innovazione. Con 165 brand, di cui il 65% esteri, questa manifestazione è un vero e proprio viaggio tra tendenze e creatività. Esplorate gli spazi come se foste protagonisti di una passerella di moda per i più piccoli, scoprendo in anteprima le novità che conquisteranno i cuori di genitori e fashion lovers.

Al via l'edizione numero 101 di Pitti Bimbo. Il salone estivo, dedicato alla moda per bambini, è iniziato oggi e terminerà domani (giovedì 26 giugno). Sono 165 i brand di cui il 65% provenienti dall'estero. È possibile percorrere gli spazi espositivi della Fortezza da Basso come una vera e.

