Al via la stagione di Andrea Tomasini Il pilota pordenonese debutta all’Italian Baja

Al via la stagione di Andrea Tomasini, il talentuoso pilota pordenonese pronto a conquistare la scena internazionale. Esordisce all’Italian Baja, gara valida per la Coppa del Mondo, dal 3 al 5 luglio nella sua terra natale. Con un passato da campione italiano di gruppo T4, Tomasini si prepara a scrivere un nuovo entusiasmante capitolo della sua carriera, sfidando le asperità del rally raid e portando in alto i colori di Pordenone.

Sta per arrivare il momento del debutto stagionale per Andrea Tomasini. Il pilota pordenonese, classe 1982, esordirà all’Italian Baja, gara valevole per la Coppa del Mondo di specialità , in programma da giovedì 3 a sabato 5 luglio in provincia di Pordenone. Già campione italiano di gruppo T4 tra. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

In questa notizia si parla di: andrea - tomasini - pilota - pordenonese

Titolo italiano per il pilota pordenonese Andrea Tomasini; Tomasini all’Italian Baja con un nuovo mezzo: per il pordenonese una Can-Am di South Racing; Al via la stagione di Andrea TomasiniIl pilota pordenonese debutta all’Italian Baja.

Tomasini beffato da un sasso al Baja - Il Gazzettino - Il pilota pordenonese Andrea Tomasini ha corso l'Italian Baja 2016 su Proto Peugeot Gvr T1 della Monte Rally Engineering, ma ha dovuto ritirarsi sul più bello per un problema patito ... Lo riporta ilgazzettino.it

Andrea Tomasini abbraccia i tifosi al Caffè Letterario - Il Gazzettino - Sponsor, amici, appassionati e semplici curiosi si sono ritrovati al Caffè Letterario di piazza della Motta per salutare il pilota locale, ... ilgazzettino.it scrive