Al via il sondaggio tra le famiglie per capire fino in fondo le necessità di disabili e caregiver

Al via un importante sondaggio tra le famiglie, realizzato in collaborazione con l’Università di Bicocca e Bergamo, per comprendere appieno le esigenze di disabili e caregiver. Cernusco, candidata a essere Città europea dello Sport Inclusivo e del Volontariato 2025, mira a indirizzare le risorse verso i bisogni reali, partendo da una fotografia autentica della realtà familiare. Risposte anonime per un quadro chiaro e coinvolgente, perché prima di intervenire, bisogna ascoltare.

Via al sondaggio a tappeto sulla disabilità in collaborazione con Bicocca e università di Bergamo. Cernusco Città europea dello Sport inclusivo e del Volontariato 2025 vuole "mirare la spesa sui bisogni" e parte dalla fotografia della realtà. Domande con risposte anonime per inquadrare la situazione rivolte a famiglie e a chi con l'handicap convive. Prima i dati che raccontano il nucleo di appartenenza, il percorso di studi e il lavoro, "se si tratta di impegno part-time o a tempo pieno", poi si chiede di entrare nello specifico con invalidità e aiuto ricevuto per garantirsi l'autonomia. C'è un focus sulle prestazioni che esistono già: centro socio-educativo, centro diurno disabili, formazione all'autonomia, comunità residenziale, centro diurno sperimentale.

