Al via il Salerno Pride 2025 illuminato il Palazzo di Città

Il Salerno Pride 2025 si avvicina, pronto a celebrare l’amore, la diversità e l’inclusione sotto un cielo illuminato dai colori arcobaleno che riflettono la nostra ricca varietà culturale. La città si anima con concerti, interventi e un corteo che attraverserà le strade di Corso Vittorio Emanuele, unendo tutti in un messaggio di rispetto e libertà. Prepariamoci a vivere insieme un evento indimenticabile, simbolo di coraggio e speranza per un domani più luminoso.

Tutto è pronto per la nuova edizione del Salerno Pride che si terrà sabato 28 giugno tra colori, concerti e interventi dal palco. Manca ormai poco per il Salerno Pride 2025, in programma sabato 28 giugno con partenza alle ore 17.30 da Corso Vittorio Emanuele (altezza Piazza Vittorio Veneto). Il corteo, poi, attraverserà le strade . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Al via il Salerno Pride 2025, illuminato il Palazzo di Città

