Al via il Salerno Danza Festival 2025 | il 26 e 27 giugno prime tappe a Pontecagnano

Al via il Salerno Danza Festival 2025, il grande evento che anima Pontecagnano il 26 e 27 giugno, aprendo le porte a un universo di espressione artistica e movimento. Questa prestigiosa rassegna, ideata dal CDTM – Circuito Danza Teatro e Musica, celebra oltre dieci anni di eccellenza, trasformando l’estate salernitana in un palcoscenico di emozioni e innovazione. La nuova edizione promette di sorprendere e coinvolgere, portando il pubblico in un viaggio tra gesto, musica e paesaggi.

