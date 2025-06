Al via il Mare d’Arte Festival 2025 | Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto

Dal 4 luglio, Milano Marittima si accende di cultura con il Mare d'arte Festival 2025, trasformandosi in un vibrante hub culturale a cielo aperto. Due eventi imperdibili arricchiranno questa estate: la mostra fotografica "Razza Umana" di Oliviero Toscani e la scultura coinvolgente "Non basta il canto delle sirene". Un'occasione unica per vivere l'arte in un contesto innovativo e suggestivo, lasciandosi sedurre da emozioni e suggestioni provenienti dal cuore della cittĂ . Preparati a immergerti in un mare di creativitĂ !

Milano Marittima si trasforma in un hub culturale a cielo aperto con il festival "Mare d'arte", in partenza venerdì 4 luglio. Due saranno le attrazioni principali: a luglio la mostra fotografica "Razza Umana by Oliviero Toscani Studio" e ad agosto la scultura "Non basta il canto delle sirene".

