Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino

Sei artista e hai talento? Il Comune di Arezzo lancia un'importante sfida: creare il bozzetto dell'impugnatura della Lancia d’Oro, simbolo di vittoria nella Giostra del Saracino. In occasione della 148ª edizione, dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina, questa è un’opportunità unica per lasciare il segno e celebrare il genio rinascimentale. Possono partecipare tutti gli artisti desiderosi di contribuire a un evento storico e culturale senza precedenti. Non perdere questa occasione: il tuo design potrebbe diventare parte della tradizione!

Il Comune di Arezzo ha indetto il concorso per la realizzazione del bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro, simbolo della vittoria nella 148ª edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 7 settembre 2025. L’edizione sarà dedicata a Giovanni Pierluigi da Palestrina, nel quinto centenario della sua nascita, in omaggio al grande compositore e organista rinascimentale, figura centrale nella storia della polifonia sacra. Possono partecipare artisti, designer, architetti, grafici, studenti d’arte e appassionati con comprovate competenze artistiche. Ciascun candidato potrà presentare un solo bozzetto, esclusivamente per l’impugnatura della lancia, che sarà scolpita dal maestro Francesco Conti. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino

In questa notizia si parla di: edizione - concorso - bozzetto - impugnatura

Lancia d'oro di settembre 2025, il Concorso per la realizzazione del bozzetto dell'impugnatura - Arezzo si prepara a vivere un altro emozionante capitolo della sua tradizione con il concorso per la realizzazione del bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro 2025.

Al via il concorso per il bozzetto dell’impugnatura della Lancia d’Oro della 148ª edizione della Giostra del Saracino; Lancia d'oro di settembre: ecco il bando per il bozzetto; Concorso realizzazione bozzetto impugnatura Lancia d’Oro settembre 2024.

Lancia d'oro di settembre 2025, il Concorso per la realizzazione del bozzetto dell'impugnatura - Il Comune di Arezzo bandisce il concorso “Lancia d'Oro” per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione della impugnatura delle Lancia d'Oro da assegnare al Quartiere vincitore della 148 ... Riporta lanazione.it

Lancia d'oro dedicata a San Francesco, concorso per la realizzazione dell'impugnatura - Il Comune di Arezzo bandisce il concorso “Lancia d'Oro” per la presentazione del bozzetto relativo alla realizzazione della impugnatura delle Lancia d'Oro da assegnare al Quartiere vincitore ... Come scrive arezzonotizie.it