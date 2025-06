Al via i lavori per il nuovo palazzetto Virtus Zanetti | Da 6 anni sogniamo questo giorno

Dopo sei anni di attese e sogni, Bologna celebra un traguardo importante: al via i lavori per il nuovo palazzetto Virtus Zanetti. Un simbolo di rinascita e passione sportiva, questa struttura innovativa cambierà il volto della città e offrirà passioni da vivere per gli appassionati. Con una capienza di 10.500 spettatori e un design all’avanguardia, sarà il cuore pulsante di eventi e emozioni da oggi in poi.

Bologna, 25 giugno 2025 – Al via i lavori per la realizzazione del nuovo padiglione polifunzionale in Fiera: poggiata oggi la prima pietra di quella che nel giro di un anno e mezzo diventerĂ anche la nuova casa della Virtus Bologna, e non soltanto. La struttura, realizzata grazie ad un investimento di BolognaFiere che supera i 70 milioni di euro, avrĂ una capienza di circa 10.500 spettatori. Modulare, flessibile e ad alta efficienza energetica, sorgerĂ nell’area dell’attuale padiglione 35, in posizione strategica tra Piazza Aldo Moro e il Viale della Fiera. A margine della conferenza stampa che ha segnato la partenza della costruzione della nuova arena bianconera - che ospiterĂ anche le finali di Coppa Davis 2026, evento che dovrebbe inaugurare ufficialmente il nuovo palazzo dello sport -, è intervenuto il patron delle V nere, Massimo Zanetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori per il nuovo palazzetto Virtus, Zanetti: “Da 6 anni sogniamo questo giorno”

In questa notizia si parla di: lavori - virtus - palazzetto - zanetti

Virtus: Lavori in corso per chiudere il bilancio e puntare alla B Nazionale - Nella Virtus si respira un'atmosfera di attesa mentre si lavora intensamente per chiudere il bilancio della scorsa stagione e prepararsi al salto in B nazionale.

Il riassunto di Virtus-Brescia, gara 1 - Ndour fa fede al suo cognome segnando dopo seven seconds. - i ritmi del primo quarto sono talmente alti che l’Apple watch mi ha chiesto se sto facendo cardio. - bravissimo Belinelli a non farsi sopraffare dall'emozione se Vai su Facebook

Virtus, festa in Comune per la vittoria dello scudetto. Zanetti: “Al via i lavori per il nuovo palazzetto”; Virtus – Cordinier saluta Bologna ed il Sindaco parla del nuovo Palazzo; Bologna, la Virtus premiata in Comune. Zanetti: «Io resto per altri due anni e il 25 giugno la prima pietra del palasport in Fiera».

Al via i lavori per il nuovo palazzetto Virtus, Zanetti: “Da 6 anni sogniamo questo giorno” - Poggiata la prima pietra di quella che nel giro di un anno e mezzo dovrebbe diventare la nuova casa dei bianconeri in Fiera. ilrestodelcarlino.it scrive

Virtus Bologna e la nuova casa, oggi la prima pietra: parlerà Zanetti - Giornata importante in casa Virtus Bologna dove da qualche tempo sono iniziati i lavori di demolizione del vecchio padiglione della ... Da pianetabasket.com