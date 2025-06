Al via i lavori alla Media Arfelli Investimento da 1 milione di euro

Al via i lavori alla scuola media Dante Arfelli di via Sozzi, un intervento da circa 1 milione di euro finanziato dal PNRR. Il consolidamento e l’adeguamento sismico garantiranno maggiore sicurezza agli studenti e al personale scolastico. L’appalto è stato aggiudicato dal Consorzio Ciro Menotti di Ravenna, con una gara caratterizzata da un ribasso dell’11,5%. La ditta esecutrice sarà l’impresa Cams di ... Un importante passo avanti per la riqualificazione delle infrastrutture educative della città .

Sono iniziati i lavori per il consolidamento e l’adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Sozzi, che saranno realizzati con un investimento di circa un milione di euro, derivante da fondi del Pnrr. L’appalto se lo è aggiudicato il Consorzio Nazionale Cooperative di produzione e lavoro Ciro Menotti di Ravenna, con un ribasso in sede di gara dell’11,5 percento. Il consorzio ha indicato quale ditta esecutrice l’impresa Cams di Reggiolo, specializzata in adeguamenti sismici con l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia. Il cantiere è stato consegnato, l’impresa è già all’interno della struttura e lunedì 30 giugno le operazioni entreranno nel vivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Al via i lavori alla Media Arfelli. Investimento da 1 milione di euro

