Al vertice Nato il successo di Trump | 5% del Pil per la spesa militare

Al vertice della NATO, Donald Trump ha celebrato un successo senza precedenti: l’obiettivo del 5% del PIL dedicato alla difesa è stato finalmente raggiunto, consolidando la posizione degli Stati Uniti come leader mondiale. Dopo ore di trattative intense con gli alleati, si è concretizzato un accordo storico che rafforza la sicurezza collettiva. Tuttavia, tra le nubi di questa vittoria, resta ancora qualche incertezza, come quella della Spagna, che continua a mantenere un atteggiamento ambivalente.

Una manciata di ore con gli alleati della Nato e l'annuncio del target del 5% raggiunto per le spese per la difesa: una vittoria monumentale per gli Stati Uniti, ha detto Donald Trump alla fine del vertice dell'Aja, dopo aver sottolineato il successo della tregua tra Israele e Iran. Alla fine, anche l'accordo più difficile, quello sull'aumento di spesa per la difesa, è arrivato; solo la posizione della Spagna resta ambigua, nonostante l'adesione. E scatta la minaccia del presidente Usa: "Dazi doppi". Per il tycoon il summit è stato comunque un grande successo, con la sua agenda fitta, dall'accoglienza dei reali dei Paesi Bassi ai bilaterali.

