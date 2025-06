Al Summit dell’Aja la Nato cambia passo non c’è più tempo da perdere Il commento di Caruso

Il Summit NATO di L’Aja del 2025 segna un nuovo capitolo nella storia dell’Alleanza, con decisioni audaci e innovative. In un contesto mondiale in rapido cambiamento, i leader hanno scelto di raddoppiare gli sforzi di difesa, puntando a un impegno economico mai visto prima. Questa svolta strategica aprirà nuove sfide e opportunità, e il commento di Caruso non si fa attendere: è tempo di cambiare passo e guardare avanti con determinazione, perché l’Europa non può più aspettare.

Il Summit Nato dell’Aja del 24-25 giugno 2025 passerà alla storia come uno dei più significativi dalla fine della Guerra Fredda. In una dichiarazione finale sorprendentemente concisa – solo cinque paragrafi contro le decine di pagine del passato – i leader dell’Alleanza hanno sancito una trasformazione epocale: l’impegno a destinare il 5% del Pil alla difesa entro il 2035, più che raddoppiando l’attuale target del 2%. L’Arrivo in ritardo di Trump e la nuova dinamica atlantica Il Summit si è aperto in un clima di particolare tensione internazionale, con il presidente americano Donald Trump che è arrivato nei Paesi Bassi pochi giorni dopo aver preso la decisione di lanciare attacchi sui siti nucleari iraniani e ore dopo aver annunciato un cessate il fuoco nel conflitto Israele-Iran. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Al Summit dell’Aja la Nato cambia passo, non c’è più tempo da perdere. Il commento di Caruso

