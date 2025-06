al servizio di tutti la macchina era un ufficio mobile

La perdita di Stefano Foresi ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva e ammirava il suo spirito di servizio. Uomo dedito alla collettività , la sua macchina era più di un mezzo: era un ufficio mobile, simbolo della sua instancabile dedizione. Tra dolore e ricordi, il suo esempio continuerà a ispirarci a fare del bene. La sua memoria resterà sempre viva nei nostri cuori e azioni quotidiane.

La perdita di Stefano Foresi è durissima da digerire tra i colleghi del suo schieramento politico: "Avevi un posto nel mondo Stefano. Essere a servizio di tutti, con mille telefoni, con una macchina che era un ufficio mobile. Grazie di tutto e grazie anche per quello che hai fatto per me" ha scritto l’ex collega di giunta e candidata a sindaco nel 2023 Ida Simonella. Commossa Susanna Dini, capogruppo Dem in consiglio: "Non sono solita fare necrologi, non li ho fatti neanche per i miei. Però Stefano Foresi se li merita. Aveva una sensibilità particolare col mondo della disabilità . Non è un caso che alle elezioni, comprese quelle che ha perso, è stato il consigliere più votato". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it