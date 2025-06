Al Sacro Monte di Orta al via la mostra dedicata a Padre Costantino Ruggeri

Al Sacro Monte di Orta prende vita un evento imperdibile: la mostra "Cieli nuovi e terra nuova" dedicata a Padre Costantino Ruggeri. Dal 28 giugno, presso la Cappella Nuova, questa esposizione celebra l’arte e la spiritualità di un uomo che ha saputo unire fede e creatività . Un’occasione unica per immergersi in un viaggio tra cielo e terra, alla scoperta di un patrimonio artistico e spirituale di grande profondità . Non mancate!

Al Sacro Monte di Orta arriva, a partire dal 28 giugno (inaugurazione alle ore 18, presso la Cappella Nuova dedicata al Cantico delle Creature), la mostra "Cieli nuovi e terra nuova", un evento di grande valore spirituale e artistico che rende omaggio a Padre Costantino Ruggeri, frate e artista. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: sacro - monte - orta - mostra

