Al Rione Sanità si festeggia il cinema con Sanità Film Festival | VIDEO

Al Rione Sanità, il cuore pulsante del cinema si accende con il Sanit224 Film Festival, un evento che trasforma le strade e i luoghi simbolo del quartiere in un palcoscenico per la settima arte. Dal 1 al 5 luglio, ambientazioni iconiche come la Chiesa Blu e le Scale di Via dei Cristallini diventano protagoniste di proiezioni, incontri e celebrazioni cinematografiche, rendendo questa festa un’opportunità unica per scoprire, vivere e amare il cinema nel suo modo più autentico.

