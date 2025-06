Al Museo del ’900 il catalogo ragionato su Mario Schifano

Domani alle 18.30, nella suggestiva Sala Fontana del Museo del Novecento, si inaugura un appuntamento imperdibile per gli amanti dell’arte: la presentazione del “Mario Schifano. Catalogo ragionato dell’opera pittorica 1960-1969”. Questo volume, edito da Skira e unico nel suo genere, offre un panorama completo e approfondito dell’opera del Maestro, riconosciuto e amato anche dagli Eredi e dall’Archivio. Un evento da non perdere per conoscere più da vicino il genio di Schifano.

Domani alle 18.30, nella Sala Fontana del Museo del Novecento, si terrà la presentazione del volume " Mario Schifano. Catalogo ragionato dell'opera pittorica 1960-1969 ", edito da Skira, primo e unico catalogo generale dedicato alle opere del Maestro riconosciuto dagli Eredi e dall' Archivio Mario Schifano. Alla presentazione interverranno Monica De Bei Schifano, presidente Archivio Mario Schifano, Marco Meneguzzo, storico e critico d'arte, curatore del volume, e Antonella Amadei, progetto grafico e coordinamento Archivio Schifano. Modererà Gianfranco Maraniello, direttore del Museo del Novecento.

