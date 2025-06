Al Hilal-Pachuca | le probabili formazioni

Il duello tra Al Hilal e Pachuca, in programma venerdì 27 giugno 2025 alle 03:00 al Geodis Park di Nashville, si preannuncia come una sfida decisiva per il gruppo H del Mondiale per Club. Gli arabi, ancora in corsa, devono vincere per sperare negli ottavi, mentre i messicani, già eliminati, cercano di onorare l’ultima partita. Scopriamo le probabili formazioni e le strategie delle due squadre in questa emozionante sfida che potrebbe riscrivere gli esiti del girone.

Gara valida per la terza giornata del gruppo H del Mondiale per Club, che comprende anche Real Madrid e Salisburgo. Gli arabi possono ancora accedere agli ottavi, ma devono necessariamente vincere con i messicani che, invece, sono già eliminati. Al Hilal-Pachuca si giocherà venerdì 27 giugno 2025 alle ore 03.00 presso il Geodis Park di Nashiville. AL HILAL-PACHUCA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli arabi hanno due punti perchè hanno pareggiato contro Real Madrid e Salisburgo. La squadra di Simone Inzaghi deve ora ottenere obbligatoriamente una vittoria con almeno due gol di scarto per sperare di andare avanti nel torneo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Al Hilal-Pachuca: le probabili formazioni

