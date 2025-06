Al Hilal-Pachuca | formazioni dove vederla in tv e streaming

Se sei un appassionato di calcio e non vuoi perdere l’epica sfida tra Al Hilal e Pachuca, sei nel posto giusto! Con le ultime chances di qualificazione in palio, questa partita promette emozioni e adrenalina. Scopri dove poterla seguire in TV e streaming, e preparati a vivere ogni momento di questa battaglia decisiva per gli ottavi di finale. Non mancare, perché il calcio non aspetta!

L`Al Hilal si gioca le ultime possibilità di andare agli ottavi di finale: sfida al Pachuca nella terza e ultima giornata della fase a gironi. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare - L'Al Hilal di Inzaghi si trova ora a un crocevia cruciale: anche con una vittoria contro il Pachuca potrebbe non bastare per passare il turno, soprattutto se il risultato tra Real e Salisburgo finirà in pareggio.

Sono due partite che lo stesso errore viene ripetuto due volte. Forse sembrano lievi, ma dobbiamo essere più intelligenti e non commettere più questo genere di errori", ha detto Thibaut Courtois ai microfoni di DAZN nell’intervallo tra Real Madrid e Pachuca. Il Vai su Facebook

