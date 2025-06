Al Hilal-Pachuca | dove vederla orario e probabili formazioni

Al Geodis Park di Nashville, il duello tra Al Hilal e Pachuca per la terza giornata del Mondiale per Club promette emozioni intense. Curiosi di scoprire orario, probabili formazioni e dove seguire questa sfida imperdibile? Restate con noi, perché vi sveleremo tutte le informazioni essenziali per non perdere nemmeno un istante di questa partita decisiva!

Al Geodis Park di Nashville si giocherà la gara valevole per la terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club tra Al Hilal-Pachuca.

Per l'Al Hilal di Inzaghi pari anche col Salisburgo: ora vincere col Pachuca potrebbe non bastare - L'Al Hilal di Inzaghi si trova ora a un crocevia cruciale: anche con una vittoria contro il Pachuca potrebbe non bastare per passare il turno, soprattutto se il risultato tra Real e Salisburgo finirà in pareggio.

