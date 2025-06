Al Castello dell' Acciaiuolo Roccu u stortu di Francesco Suriano

al castello dell’Acciaiuolo Roccu u Stortu di Francesco Suriano. In occasione dei 25 anni dal debutto, la Compagnia Teatrale Krypton rinnova questo capolavoro, portando sul palco una versione rivisitata e coinvolgente che celebra il suo successo eterno. Un evento imperdibile per gli amanti del teatro, un viaggio tra tradizione e innovazione che lascerà il pubblico senza fiato. Non perderti questa straordinaria notte di arte e cultura!

In occasione dei 25 anni dal debutto in prima assoluta nel luglio 2000 dello storico spettacolo “Roccu u stortu” di Francesco Suriano, con la regia e l'interpretazione di Fulvio Cauteruccio, e con le musiche originali de “Il Parto delle Nuvole pesanti", la Compagnia Teatrale Krypton ne propone il. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: roccu - stortu - francesco - suriano

“Suora Mamma e Suora Babbo” di Francesco Suriano al Teatro Sociale di Stradella; L’UOMO CHE CAMMINA NUDO con Mauro Racanati dal 6 all'8 dicembre all’OFF/OFF Theatre a Roma; Arianna Ninchi al Teatro Le Laudi a Firenze in “Suora Mamma e Suora Babbo” di Francesco Suriano.

Roccu u Stortu • Nove da Firenze - La compagnia teatrale Krypton presenta in prima nazionale l’ 8 marzo 2001 alle ore 21. Da nove.firenze.it

Roccu u Stortu - Teatrionline - Una nuova edizione di Roccu u Stortu di Francesco Suriano, nella regia e interpretazione di Fulvio Cauteruccio 8, 9 e 10 maggio ore 21. teatrionline.com scrive