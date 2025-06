Al Campus SDA Bocconi l' evento Productivity Lab

Il Campus SDA Bocconi di Milano si è trasformato in un laboratorio di innovazione durante il Productivity Lab, un evento dedicato alla digitalizzazione e alla sostenibilità nel settore delle costruzioni e industriale. Un'occasione unica per esplorare le ultime tecnologie, dall'automazione dei processi alle soluzioni sostenibili, con approfondimenti di esperti come Yves Van Den Kieboom di Hilti Southern Europe. Scopri come l’innovazione sta rivoluzionando il futuro dell’industria, aprendo nuove frontiere di crescita e efficienza.

Milano, 25 giu. (askanews) - Si è svolto a Milano, al Campus SDA Bocconi, l'evento Productivity Lab: una giornata incentrata sulla digitalizzazione nel settore delle costruzioni e dell'industria, con particolare focus sulle tematiche relative all'automazione dei processi e alla sostenibilità aziendale. Abbiamo parlato con Yves Van Den Kieboom, Direttore Marketing di Hilti Southern Europe: "Il TI investe nell'introduzione di soluzioni innovative e software per migliorare la produttività. Gli esempi sono OnTrack, come un sistema di gestione di asset, e FieldWire, un'applicazione per gestire l'attività sul campo".

