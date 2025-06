Al Bano risponde a Romina Power che lo aveva critica per aver cantato in Russia | Una coltellata

Al Bano non ci sta e risponde duramente alle critiche di Romina Power, che lo aveva accusato di aver cantato in Russia. La querelle tra i due ex coniugi si infiamma, portando alla luce vecchie ferite e passioni ancora vive. Ma come reagirà il pubblico di fronte a questa battaglia musicale e personale? Scopriamolo insieme, perché in un mondo di applausi e polemiche, la verità spesso si nasconde dietro il sipario.

Al Bano canta in Russia e l’ex moglie Romina Power lo critica pubblicamente. Il cantante di Cellino San Marco non . su Perizona.it. 🔗 Leggi su Perizona.it © Perizona.it - Al Bano risponde a Romina Power che lo aveva critica per aver cantato in Russia: “Una coltellata”

In questa notizia si parla di: bano - romina - power - critica

Romina Power attacca Al Bano: «Ha cantato "Felicità " in Russia, mi dissocio». La risposta: «Una coltellata dalla madre dei miei figli» - Romina Power scende in campo con una fredda accusa nei confronti di Al Bano, dopo la sua performance in Russia.

Botta e risposta tra Al Bano e Romina Power: lei critica la scelta di cantare FelicitĂ in Russia, lui risponde con parole forti e un messaggio chiaro. Vai su Facebook

Al Bano va a cantare in Russia, Romina Power si dissocia e fa una critica Vai su X

Romina Power critica Al Bano per il concerto in Russia: Non è né il luogo né il momento di cantare 'Felicità '; “Non è né il luogo né il momento di cantare Felicità ”: Romina Power bacchetta Al Bano in…; Critiche ad Al Bano per il concerto a San Pietroburgo, replica alle accuse: Niente di politico, fatto bene.

Al Bano risponde alle critiche per il concerto in Russia: “Avevano bisogno di musica” - Al Bano risponde alle polemiche sul concerto a San Pietroburgo e rivendica la sua scelta: "Portare musica e pace è umano". Scrive msn.com

Al Bano risponde alle critiche di Romina Power: «Lei in Russia non è stata invitata. Putin? Una brava persona...» - Romina Power ha preso le distanze da Al Bano, dalla decisione di ... Lo riporta msn.com