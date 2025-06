Al Bano | Il concerto a San Pietroburgo? Mi ha chiamato un signore italiano che vive lì da 40 anni ho fatto benissimo andare Canterei anche in Ucraina

Il mondo dello spettacolo si infiamma tra polemiche e sorprese, e questa volta il protagonista è Albano Carrisi. Durante una recente intervista, il cantante si è scagliato contro Romina, commentando le sue affermazioni e criticando il suo dissenso riguardo al concerto a San Pietroburgo. La tensione tra i due artisti sembra raggiungere nuovi livelli, lasciando il pubblico sbalordito di fronte a questa intricata vicenda. Ma cosa succederà ora?

“Il post pubblicato su Instagram da Romina è una coltellata mediatica “, le parole durissime di Albano Carrisi. “Dalla madre dei miei quattro figli non me la sarei mai aspettato. Sono rimasto veramente stupito da quello che ha scritto, lei si dissocia da cosa? Chi l’ha invitata a San Pietroburgo a cantare ‘Felicità’? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi”. Così ieri 24 giugno, il cantante di Cellino San Marco ha commentato un post Instagram di Romina Power che ha voluto sottolineare il suo dissociarsi “dalla canzone Felicità cantata in Russia. Non ho accettato di prendere parte a quel concerto di un giorno fa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Al Bano: “Il concerto a San Pietroburgo? Mi ha chiamato un signore italiano che vive lì da 40 anni, ho fatto benissimo andare. Canterei anche in Ucraina”

