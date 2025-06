Akinsanmiro Inter arriva la decisione sul riscatto della Sampdoria | nuova prospettiva per il talento

Akinsanmiro Inter, il giovane talento nerazzurro, si trova al centro di una svolta importante per il suo futuro. Dopo l’esperienza in prestito alla Sampdoria, si apre ora una nuova prospettiva che potrebbe cambiare le sorti della sua carriera. La decisione sul riscatto è alle porte, e le ultime notizie rivelano quanto questa scelta possa rappresentare un punto di svolta per il centrocampista. Scopriamo insieme cosa riserva il prossimo capitolo.

La Sampdoria ha ufficialmente voltato pagina dopo la sofferta salvezza conquistata ai playout, rinunciando a tutti i riscatti dei giocatori in prestito. Una scelta dettata da logiche economiche e strategiche, come riportato da Calciomercato.com, che coinvolge anche l' Inter: Ebenezer Akinsanmiro, centrocampista nigeriano classe 2004, rientrerà infatti alla base dopo una stagione in chiaroscuro a Genova. Prelevato dai blucerchiati con grandi aspettative, 'Aki' era arrivato come uno dei prospetti più promettenti del settore giovanile nerazzurro.

