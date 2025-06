Airola lavori all’auditorium del Liceo Lombardi

Grazie agli emendamenti al Bilancio presentati dal gruppo FdI in Provincia di Benevento, partiranno i lavori di manutenzione per il rifacimento del manto di copertura dell’auditorium del Liceo Lombardi di Airola. Un passo importante per garantire un ambiente sicuro e funzionale agli studenti e al personale scolastico, testimonianza dell’impegno delle istituzioni locali a migliorare le strutture pubbliche. Una notizia che promette un futuro più stabile e accogliente per l’intera comunità educativa.

Tempo di lettura: < 1 minuto Grazie agli emendamenti al Bilancio proposti dal gruppo FdI in Provincia di Benevento, partiranno i lavori di manutenzione per il rifacimento del manto di copertura dell’ auditorium del Liceo Lombardi di Airola. Lo annunciano in una nota i consiglieri provinciali Gaetano Mauriello e Carmine Agostinelli che ringraziano il consigliere comunale di Airola, Giuseppe Stravino, per le quotidiane sollecitazioni ed il Presidente della Provincia, Nino Lombardi per aver dato seguito ad un impegno concordato. La consegna dei lavori avverrà nell ’ arco del prossimo mese di luglio, dando così attuazione ad un intervento di primaria importanza per la scuola e la comunità di Airola. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Airola, lavori all’auditorium del Liceo Lombardi

