Aiea | cooperazione Iran è un obbligo

L'importanza della cooperazione tra Iran e l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) è al centro di un acceso dibattito globale. Dopo la decisione del Parlamento iraniano di sospendere questa collaborazione, il direttore generale Rafael Grossi ha sottolineato che tale rapporto è un obbligo legale, non un favore. Ma quali saranno le conseguenze di questa scelta e come influenzeranno gli equilibri internazionali?

22.25 La cooperazione dell'Iran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica sul suo programma nucleare è "un obbligo". Così il direttore generale dell' Aiea,Rafael Grossi, dopo che il Parlamento iraniano ha votato la sospensione della cooperazione. "La cooperazione dell'Iran con noi non è un favore,è un obbligo legale,finché l'Iran rimane firmatario del Trattato di non proliferazione, ha dichiarato. Attualmente non si conosce il luogo in cui si trovano circa 400 Kg di uranio a causa degli attacchi israeliani. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: iran - cooperazione - obbligo - aiea

Nucleare, Iran: meno cooperazione Aiea - Tensione crescente tra Iran e AIEA: Teheran minaccia di ridurre la collaborazione con l'agenzia Onu qualora venga approvata una risoluzione ostile durante la riunione di Vienna.

Negli ultimi anni, ha intensificato il suo attivismo, soprattutto in risposta alle proteste popolari in Iran, come quelle del 2022 dopo la morte di #MahsaAmini. Attraverso i social media e interviste, ha sostenuto la lotta per la libertà, cercando di amplificare le voci d Vai su Facebook

Regge la tregua. Teheran: I nostri siti nucleari sono gravemente danneggiati - La cooperazione dell'Iran con l'Aiea è un obbligo. Lo ha chiarito il direttore generale dell'AIEA, Rapael Grossi; L'Iran intende sospendere la cooperazione con l'AIEA, ma è «pronto a risolvere i problemi con gli USA»; Trump: Raid a Fordow come Hiroshima, ha chiuso la guerra | Iran non avrà la bomba | Teheran: Pronti a risolvere problemi con Usa.

Nucleare AIEA: «Teheran ha l'obbligo giuridico di cooperare con noi» - La cooperazione dell'Iran con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) sul programma nucleare «resta un obbligo giuridico» per Teheran: lo afferma il suo direttore Raphael Grossi in un'in ... Segnala bluewin.ch

L'Iran sospende la cooperazione con Aiea - I legislatori iraniani hanno votato a favore della sospensione della cooperazione con l'Aiea, secondo quanto riportato dalla Tv di Stato. Si legge su ansa.it