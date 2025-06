Aidem Albi illustrati per l’AS 2025 26 | strumenti pratici per la didattica e i laboratori Come sceglierli? Corso online accreditato MIM

Scopri come gli albi illustrati possono rivoluzionare la didattica del prossimo anno scolastico! Con il nostro corso online accreditato MIM di 15 ore, docenti di ogni ordine e grado avranno strumenti concreti e pratici per selezionare i migliori libri illustrati, favorendo un approccio innovativo e coinvolgente nell'insegnamento. Sei pronto a potenziare le tue metodologie e creare laboratori stimolanti? Non perdere questa opportunitĂ di crescita professionale!

Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado nella scelta consapevole di albi e libri illustrati come strumenti di supporto per la didattica innovativa, la progettazione di unitĂ didattiche coinvolgenti, l’attivazione di percorsi di apprendimento, laboratori e atelier creativi. L'articolo (Aidem) Albi illustrati per l’AS 202526: strumenti pratici per la didattica e i laboratori. Come sceglierli? (Corso online accreditato MIM) . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: albi - illustrati - strumenti - didattica

Albi illustrati: mondi da scoprire e fonte d’ispirazione - Gli albi illustrati sono porte aperte su mondi sorprendenti e fonte inesauribile di ispirazione. Antonella Capetti sottolinea come questi libri possano fare la differenza, offrendo strumenti preziosi per genitori, educatori e insegnanti.

(Aidem) Albi illustrati per l’AS 2025/26: strumenti pratici per la didattica e i laboratori. Come sceglierli? (Corso online accreditato MIM); eTwinning a Didacta Italia 2025, tre appuntamenti per imparare la didattica collaborativa in Europa; Filastrocche per bambini, in che modo sviluppano la loro sensibilità ? Seminario gratuito con Nicola Cinquetti.

(Aidem) Albi illustrati per l’AS 2025/26: strumenti pratici per la didattica e i laboratori. Come sceglierli? (Corso online accreditato MIM) - Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado nella scelta consapevole di albi e libri illustrati come strumenti di supporto per la didattica innovativa, la ... orizzontescuola.it scrive

(Aidem) Albi illustrati: strumenti pratici per la didattica e i laboratori per tutti i gradi di scuola. Come sceglierli? (Corso online accreditato MIM) - Corso online accreditato MIM (15 ore) per supportare i docenti di ogni ordine e grado nella scelta consapevole di albi e libri illustrati come strumenti di supporto per la didattica innovativa, la ... Secondo orizzontescuola.it