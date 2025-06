Preparatevi a vivere un’estate indimenticabile: Arezzo Smart Festival torna con la sua sesta edizione, portando magia, musica, teatro e incontri nel cuore della città. Dal 15 luglio al 14 agosto, tra anteprime e serate coinvolgenti, Arezzo si trasformerà in un palcoscenico all’aperto, dove condividere emozioni e riscoprire la bellezza dei momenti condivisi. Un festival pensato per rinforzare i legami e celebrare l’arte sotto il cielo estivo.

Arezzo, 25 giugno 2025 – Il festival dell’estate è Smart, ai nastri di partenza la VI edizione di Arezzo Smart Festival nel segno della musica, del teatro e dell’incontro Un’estate all’insegna della bellezza, della condivisione e del ritorno agli spazi aperti: è questa l’essenza dell’Arezzo Smart Festival, che dal 23 luglio al 14 agosto, con un’anteprima il 15 luglio, animerà la città di Arezzo con due sezioni complementari: la musica dal vivo presso l’Arena Eden e il teatro per bambini al Parco Pertini. Un festival che ha nelle storie il proprio filo narrativo con un’unica visione: creare occasioni di incontro e cultura per tutte le età, in un intreccio di suoni e racconti pensato per famiglie, giovani, bambini e amici, in un’estate da vivere sotto le stelle, insieme. 🔗 Leggi su Lanazione.it