Agricoltura di montagna e latte | le sfide in vista delle Olimpiadi

L'agricoltura di montagna e il ruolo del latte sono al centro di un dibattito cruciale per il futuro del settore valtellinese, in vista delle prossime Olimpiadi. L'assemblea provinciale di Coldiretti Sondrio, svoltasi all’ex Convento San Lorenzo, ha messo in luce le sfide e le opportunità che attendono gli agricoltori locali. Dopo aver approvato i bilanci, si è aperto un confronto stimolante su come valorizzare l'agricoltura alpina nel contesto globale, un tema che merita attenzione e azione.

I temi cruciali per il futuro del settore agricolo valtellinese al centro dell’assemblea provinciale di Coldiretti Sondrio in programma stamane all’ex Convento San Lorenzo a Sant’Anna, frazione alta del capoluogo. Dopo l’approvazione dei bilanci consuntivo e previsionale, la mattinata proseguirĂ con una sessione pubblica dedicata all’approfondimento di due temi: “L’agricoltura verso le olimpiadi“, con l’intervento di Sergio Schena, membro del cda del Comitato organizzatore dei Giochi olimpici Milano-Cortina, che illustrerĂ le opportunitĂ legate all’agroalimentare italiano in vista dei grandi eventi sportivi; a seguire focus sul mondo del latte in provincia di Sondrio, presenti le latterie cooperative di Delebio e Chiuro, realtĂ d’eccellenza del territorio, per discutere delle sfide e delle prospettive del comparto lattiero-caseario. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Agricoltura di montagna e latte: le sfide in vista delle Olimpiadi

In questa notizia si parla di: agricoltura - vista - olimpiadi - montagna

L'indagine in vista delle Olimpiadi: noto e apprezzato il brand Valtellina, ma può crescere - L’indagine sulle prospettive turistiche della Valtellina, in vista delle prossime Olimpiadi, rivela un panorama promettente ma ancora inespresso.

Agricoltura di montagna e latte: le sfide in vista delle Olimpiadi; Coldiretti Sondrio tra Olimpiadi e futuro del latte: agricoltura al centro del rilancio; Coldiretti Sondrio: domani l’Assemblea Provinciale con focus su Olimpiadi, latte e futuro dell’agricoltura.

Agricoltura di montagna e latte: le sfide in vista delle Olimpiadi - All’ex convento San Lorenzo il confronto sullo sviluppo del settore agroalimentare in occasione dei grandi eventi sportivi ... Scrive msn.com

La montagna rinasce: un’agricoltura sostenibile tra tradizione e innovazione - L'agricoltura di montagna fra retaggio del passato e sfide future, la valorizzazione e la promozione dei prodotti tipici manifesto ... Come scrive valtellinanews.it