Aggressione al sindaco di Caravaggio solidarietà e inquietudine in centro

Un episodio di violenza scuote il cuore di Caravaggio: l’aggressione al sindaco ha scosso la comunità, alimentando solidarietà e inquietudine nel centro. I commercianti esprimono preoccupazione, mentre il prefetto promette vicinanza e un tavolo dedicato al fenomeno dei «maranza». La città si mobilita per trovare risposte concrete e ristabilire la pace sociale, dimostrando che unita può superare anche le sfide più difficili.

Solidarietà bipartisan al sindaco Bolandrini dopo l’aggressione: “Serve più rispetto per le istituzioni” - Unite nel rispetto e nella solidarietà, tutte le forze politiche si sono stretta attorno al sindaco di Caravaggio, Claudio Bolandrini, vittima di un'aggressione durante un intervento per mantenere l'ordine pubblico.

Aggredito durante una rissa tra adolescenti, il sindaco finisce nel mirino. Il mondo politico si schiera: “Inaccettabile colpire chi serve la comunità” Vai su Facebook

