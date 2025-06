Aggredisce con una katana il vicino di casa | arrestato un 44enne

In un episodio che ha scioccato la comunità di Aviano, un uomo di 44 anni si è scagliato con una katana contro il suo vicino, dopo mesi di condotte persecutorie e minacce gravi. Già conosciuto alle autorità, l'aggressore è stato finalmente arrestato, portando alla luce una spirale di tensioni ormai fuori controllo. La vicenda mette in evidenza quanto possa essere pericoloso il confine tra disagio e violenza, lasciando tutti con il fiato sospeso…

Un uomo di 44 anni residente ad Aviano è stato arrestato dopo essersi reso responsabile di condotte persecutorie e di minacce gravi nei confronti del suo vicino di casa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per via di diverse segnalazioni legate a reati contro la persona, avrebbe aggredito più. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

