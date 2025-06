Agenzia Generali verso il Talent Day

L'agenzia Generali di via Guido Monaco ad Arezzo organizza per il prossimo 9 luglio il Talent Day. Un evento che si pone come obiettivo quello di accogliere i candidati per far scoprire chi è, cosa fa, quali sono gli ambienti di lavoro, e soprattutto il ruolo e la professione di consulente assicurativo per Generali, l'assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 15 mila dipendenti e più di 1.150 agenzie presenti sul territorio. Nel corso dell'evento del prossimo 9 luglio alle 17.30, organizzato negli uffici di via Pasqui 4 ad Arezzo, sarà infatti illustrato l'impegno quotidiano della compagnia per i propri clienti e quello che è il ruolo del consulente assicurativo, al fine di individuare alcune risorse che potranno entrare a far parte della squadra dell'agenzia.

