Affitti alle stelle a Milano in crisi anche i negozi | Canoni in salita ma pesa il digitale

in aumento, rendendo sempre più difficile per negozi e attività commerciali mantenere la propria presenza nel cuore della città. Il digitale, invece, sta accelerando questa crisi, trasformando le abitudini di consumo e riducendo la clientela nei locali tradizionali. La congiuntura economica e i costi crescenti stanno mettendo a dura prova il tessuto commerciale milanese, che si trova ora a dover affrontare sfide senza precedenti.

Milano – Non passa inosservata la sfilza di negozi sfitti, anche in arterie commerciali come corso Buenos Aires, a cui si aggiungono annunci di botteghe che chiudono – l’ultima ad alzare bandiera bianca è stata la Libreria dei ragazzi di via Tadino – e di altre in bilico come Cargo High Tech, tempio del design in piazza XXV Aprile 12 che ha ricevuto un avviso di sfratto. Una situazione dovuta in primis ai canoni di locazione che a Milano schizzano sempre più su. Ma non solo. “Alla base della desertificazione commerciale ci sono principalmente due fattori” spiega Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Affitti alle stelle, a Milano in crisi anche i negozi: “Canoni in salita, ma pesa il digitale”

In questa notizia si parla di: milano - negozi - canoni - affitti

Milano, via Foppa dopo il metrò: “I cantieri durati per anni hanno cancellato i negozi” - Dopo anni di cantieri, via Foppa a Milano, via Foppa, che collega il parco Solari a via Washington, ha perso molti negozi a causa dei lavori per la metropolitana blu.

LA PRIMA PAGINA DI REPUBBLICA EDIZIONE MILANO Caro affitti, negozi storici in fuga "Centro a rischio desertificazione" L'allarme parte da piazza XXV Aprile dove hanno già chiuso due locali da tempo in attività I canoni sono aumentati anche del 50 per Vai su X

Ridotti gli affitti nel provvedimento dei ministeri del Tesoro e dei Trasporti. Risarcimenti agli imprenditori che perdono le concessioni dopo il 2027 Vai su Facebook

‘Affittasi’ tra Lima e Loreto, sempre più negozi vuoti in corso Buenos Aires: “Canoni e spese alle stelle ma i clienti sono calati”; Affitti dei negozi a Milano, canoni più alti dove si vendono abbigliamento, pelletteria e accessori: aumentano le serrande chiuse per sempre; Quanto incide l’inflazione di maggio 2025 sui rinnovi annuali d’affitto: i canoni per città.

Affitti alle stelle, a Milano in crisi anche i negozi: “Canoni in salita, ma pesa il digitale” - Una situazione dovuta in primis ai canoni di locazione che a Milano schizzano sempre più su. Riporta ilgiorno.it

Affitti dei negozi a Milano, canoni più alti dove si vendono abbigliamento, pelletteria e accessori: aumentano le serrande chiuse per sempre - Gli affitti stratosferici dei negozi in via Monte Napoleone, ora i più cari del mondo, non devono ingannare: a Milano sono in crescita le serrande chiuse per sempre. Come scrive milano.corriere.it