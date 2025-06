Affittare una casa a Milano? Servono 1.810 euro al mese | e così se ne va via il 57,9% del budget familiare

Affittare una casa a Milano richiede circa 1810 euro al mese, un importo che pesa pesantemente sul bilancio familiare, assorbendo quasi il 60% del budget. La città , cuore pulsante di economia e cultura, si rivela sempre più inaccessibile per chi cerca un’abitazione, tra prezzi alle stelle e difficoltà crescenti. La domanda che ci poniamo è: fino a quando questa tendenza continuerà a marginalizzare residenti e giovani?

Milano, 25 giugno 2025 – Una casa a Milano? Non solo comprare ma anche affittare in cittĂ sta progressivamente diventando un'impresa insostenibil e. In generale in tutto il Paese il costo medio degli affitti è in netto aumento, (soprattutto nelle grandi cittĂ ) ma in questo contesto è il capoluogo meneghino – ancora una volta – a svettare per un record che rende di fatto la vita difficile a dipendenti e pensionati ma anche ai tanti studenti universitari che frequentano gli atenei cittadini.