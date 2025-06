Afferrato al collo da un automobilista ferito un steward dell' Atr | indagini in corso

Durante il movimentato fine settimana della Notte Rosa, le forze dell'ordine di Cesenatico hanno intensificato i controlli per garantire sicurezza e tranquillità. Tra interventi e situazioni imprevedibili, un episodio particolare ha visto un automobilista ferito afferrare al collo uno steward ATR, mentre gli agenti, con l'aiuto di un cane antidroga, hanno vigilato attentamente sul territorio. La situazione è attualmente sotto indagine, con ulteriori dettagli che emergono nelle ore successive.

Gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico, affiancati dai colleghi dell'Unione Rubicone e Mare e da un cane antidroga, sono stati impegnati nel fine settimana della Notte Rosa in una serie di servizi di controllo del territorio. Venerdì l'attività si è focalizzata in particolar modo nei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

