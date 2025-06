Affari Tuoi chiude quando va in onda l’ultima puntata con Stefano De Martino

L’ultima puntata di Affari Tuoi con Stefano De Martino segna la fine di una stagione ricca di sorprese e successi inattesi. Nonostante le sfide iniziali, questa edizione si è rivelata un vero trionfo, lasciando il pubblico entusiasta e riflettendo sul futuro del programma. Concludere questa avventura televisiva apre nuove opportunità e misteri ancora da svelare. Ma quali saranno i prossimi passi per la trasmissione? Restate con noi per scoprirlo!

Il successo di questa stagione di Affari Tuoi, che da potenzialmente problematica (senza Amadeus) è divenuta superlativa, ha portato a svariate riflessioni. Era stato ipotizzato, ad esempio, che Stefano De Martino proseguisse il suo cammino fino al termine di luglio, per poi andare in vacanza brevemente e tornare per le riprese di settembre. Ora però sappiamo esattamente quando si concluderà questo ciclo di puntate. Affari Tuoi, ultima puntata. Affari Tuoi è indubbiamente una macchina macina ascolti ma tutti i programmi devono fermarsi, prima o poi. Ogni professionista merita una pausa e lo stesso dicasi per Stefano De Martino, che non teme di restare fuori dalle case dei telespettatori per un po’, anzi. 🔗 Leggi su Dilei.it