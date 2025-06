Affari Tuoi Andrea segue il consiglio di suo padre e accetta l'offerta da 30mila euro | Non volevo deluderlo

Nella emozionante puntata di Affari Tuoi di mercoledì 25 giugno, Andrea Nadalini dall'Emilia Romagna si trova di fronte a una decisione cruciale: seguire il consiglio di suo padre o rischiare tutto. Dopo aver ascoltato il suggerimento di Lupo, decide di accettare 30mila euro, non volendo deludere chi gli sta vicino. Ma qual era il valore reale nel suo pacco? Scopriamo insieme come si è conclusa questa sfida di cuore e strategia.

Nella puntata di Affari Tuoi di mercoledì 25 giugno la partita di Andrea Nadalini dall'Emilia Romagna, che gioca insieme al papà Renzo. Dopo aver accettato il cambio su suggerimento di Lupo, segue il consiglio del padre e accetta 30mila euro: quanto aveva nel suo pacco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

